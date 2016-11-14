محكمة إماراتية تقضي بسجن ثلاثة رجال بتهمة الانتماء لجماعات محظورة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن محكمة في الإمارات العربية المتحدة قضت، اليوم الاثنين، بسجن اثنين من مواطنيها أحدهما لعشر سنوات والآخر لسبع بتهمة الانتماء “لتنظيم سري محظور”.

وبحسب “رويترز”، أضافت الوكالة أن المحكمة حكمت في قضية منفصلة على رجل من دولة عربية أخرى بالسجن ثلاث سنوات بسبب كتابة شعارات والرسم على الجدران دعما “لتنظيم إرهابي” وكتابة عبارات مهينة لمسؤولي الدولة.

ولم تعرف الوكالة هوية الرجال أو المنظمات لكن الإمارات تشن حملة على الإسلاميين الذين تتهمهم بمحاولة زعزعة استقرارها. والإمارات عضو في منظمة أوبك وحليف للغرب.

وفي القضية الأولى أدانت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي رجلا بتقلد منصب قيادي في “تنظيم سري محظور” وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات. وسجنت الثاني سبع سنوات لانتمائه لنفس التنظيم وإدارته أحد مقاره في الإمارات والترويج لأفكاره.

وحظرت الإمارات العديد من الجماعات المتشددة ومنها جماعة الإصلاح التي يشتبه بأن لها صلات بجماعة الإخوان المسلمين.

وفي 2013 أدانت الإمارات عشرات المتشددين يعتقد بانتماء كثير منهم لجماعة الإصلاح بتهم التآمر للإطاحة بالحكومة في جلسة انتقدتها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.