مستشارة أوباما: الولايات المتحدة ستلتزم بمعاهداتها الدفاعية

أعلنت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومى للرئيس الأمريكى، باراك أوباما، أنه سيكون بإمكان حلفاء الولايات المتحدة الذين وقعوا معها معاهدات دفاعية، أن يواصلوا الاعتماد عليها مع رئاسة دونالد ترامب.

وقالت رايس: “إن وزن المنصب الرئاسي، ووزن الزعامة العالمية لأمريكا، والمسؤوليات التى تترتب على ذلك، والتاريخ الذى نتقاسمه، ومصالحنا المتبادلة، كل ذلك يتيح القول أن بإمكان حلفائنا وشركائنا الاعتماد على وفاء الولايات المتحدة بواجباتها”.

ولم تشر رايس ما إذا كانت تقصد بكلامها الحلف الأطلسى، أو معاهدات الدفاع مع اليابان وكوريا الجنوبية، وهى الالتزامات التى أعلن ترامب خلال حملته الانتخابية استعداده لإعادة البحث فيها.