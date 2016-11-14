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وزير التعليم يتفقد مدينة زويل..غدًا

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وزير التعليم يتفقد مدينة زويل..غدًا وزير التعليم يتفقد مدينة زويل..غدًا

الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي

 

تستقبل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، غدًا الثلاثاء، في زيارة يستقبله خلالها الدكتور مصطفى السيد، رئيس مجلس إدارة مدينة زويل، والدكتور صلاح عبيه، نائب رئيس المدينة للشئون الأكاديمية.

وذكر بيان صادر من مدينة زويل، أن الشيحى،  سيقوم  بجولة للتعرف على إمكانات مدينة زويل في مقرها الحالي بالشيخ زايد، خاصة أنها تمتلك معامل وأجهزة لا مثيل لها بالمنطقة العربية وأفريقيا، كما يلتقي الوزير عددًا من الباحثين والطلاب الذين حققوا إنجازات علمية مؤخرًا.

والجدير بالذكر، أن الزيارة تبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وحتى التاسعة والنصف صباحًا.

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