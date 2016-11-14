«خارجية بالبرلمان» ردًا على «العموم البريطانى»: سنعرض وثائق تكشف جرائم الإخوان

أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اللجنة، بيانًا، منذ قليل، تؤكد فيه أنها قد انتهت إلى ضرورة الرد على هذا تقرير مجلس العموم البريطانى، والذى يتضمن الكثير من المغالطات والانتقادات للدولة المصرية، وذلك من خلال تقرير يصدر عن لجنة العلاقات الخارجية، مدعمًا بالوثائق والحقائق عن حقيقة نشاط جماعة الإخوان والجرائم التى ارتكبها هذا التنظيم الإرهابى فى حق الشعب المصرى، والدولة المصرية.

والجدير بالذكر أن مجلس العموم البريطانى، قد أصدر مؤخرًا، تقرير يبرىء جماعة الإخوان المسلمين بمصر، من أنشطتها الإرهابية.