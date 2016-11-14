طريقة جديدة لإجراء مكالمات الطوارئ في «آيفون»

تجري شركة “أبل” الأميركية حاليًا سلسلة تجارب على ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بإجراءات مكالمات طوارئ. ووفقًا لما قاله موقع “ماشابل” التقني، فإن الميزة الجديدة ستضاف إلى التحديث الجديد لنظام ” أي أو أس”.

وأشار إلى أن الميزة الجديدة سيطلق عليها اسم “إس أو إس”، التي تتيح للمستخدمين بإجراءات مكالمات طوارئ عبر الضغط على زر التشغيل، مضيفًا إنه بعد أن يضغط المستخدم على الهاتف 5 مرات، يصل التنبيه إلى خدمات الطوارئ المعينة.

ومن المتوقع أن تدخل الخدمة حيز التنفيذ في البداية في عدة دول مثل الولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان.

أ ش أ