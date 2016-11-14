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خدع المكياج… 10 حسناوات تحولن لشخصيات مرعبة للعب هذه الأدوار

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قدمت ناعومى جروسمان الشخصية البشعة والتى تحمل اسم "بيبر" فى حلقات American Horror story من 2011 وحتى الآن

قدمت ناعومى جروسمان الشخصية البشعة والتى تحمل اسم “بيبر” فى حلقات American Horror story من 2011 وحتى الآن

ضمن أحداث آخر أجزاء سلسلة أفلام Resident Evil ظهرت الجميلة ميلا جوفوفيتش بهذا المكياج الذى حول شكلها إلى سيدة تبلغ من العمر 85 عامًا

 

ضمن أحداث آخر أجزاء سلسلة أفلام Resident Evil ظهرت الجميلة ميلا جوفوفيتش بهذا المكياج الذى حول شكلها إلى سيدة تبلغ من العمر 85 عامًا

النجمة البريطانية الشابة مايسى ويليام قدمت دور آريا ستارك فى حلقات Game of Thrones وهى فتاة مشوهة العينين كما فى الصورة ، بجانب طريقتها الذكورية فى الكلام و الحركة

النجمة البريطانية الشابة مايسى ويليام قدمت دور آريا ستارك فى حلقات Game of Thrones وهى فتاة مشوهة العينين كما فى الصورة ، بجانب طريقتها الذكورية فى الكلام و الحركة

ليزى كابلن ممثلة أمريكية عرفها العالم من خلال دورها المميز فى فيلم Mean Girls وفيه قدمت شخصية فتاة كئيبة تضع الكثير من المكياج حول عينيها ، مما غير ملامحها كليا و أعتقد الجميع أنها بهذا الشكل الكئيب طيلة الوقت

ليزى كابلن ممثلة أمريكية عرفها العالم من خلال دورها المميز فى فيلم Mean Girls وفيه قدمت شخصية فتاة كئيبة تضع الكثير من المكياج حول عينيها ، مما غير ملامحها كليا و أعتقد الجميع أنها بهذا الشكل الكئيب طيلة الوقت

قررت كاميرون دياز فى عام 1999 وضع جمالها جانبًا و الاعتماد على قدرتها التمثيلية فحسب و قدمت دورها فى فيلم Johan Malkovich و ظهرت فيه بهذا المظهر الأقرب للقبح فى دور لوت شوارتز الملىء بالدراما و التناقضات الكوميدية

 

قررت كاميرون دياز فى عام 1999 وضع جمالها جانبًا و الاعتماد على قدرتها التمثيلية فحسب و قدمت دورها فى فيلم Johan Malkovich و ظهرت فيه بهذا المظهر الأقرب للقبح فى دور لوت شوارتز الملىء بالدراما و التناقضات الكوميدية

صوفى مكشيرا ممثلة إنجليزية تألقت فى حلقات Down Abbey و اشتهرت بهذه الإطلالة و التى تفتقر إلى أى جمال أو جاذبية لكنها فى الحقيقة هى تلك الفتاة بارعة الحسن على اليسار

 

صوفى مكشيرا ممثلة إنجليزية تألقت فى حلقات Down Abbey و اشتهرت بهذه الإطلالة و التى تفتقر إلى أى جمال أو جاذبية لكنها فى الحقيقة هى تلك الفتاة بارعة الحسن على اليسار

غيرت رونى مارا شكلها كثيرًا من أجل فيلم Girl With the Dragon Tattoo من إنتاج عام 2011 ذلك قبل أن تحصل على شهرتها التى تتمتع بها حاليًا فاعتقد الجميع أنها فعلا فتاة بشعة حتى عرف العالم شكلها بعد ذلك خلال أدوار أخرى

 

غيرت رونى مارا شكلها كثيرًا من أجل فيلم Girl With the Dragon Tattoo من إنتاج عام 2011 ذلك قبل أن تحصل على شهرتها التى تتمتع بها حاليًا فاعتقد الجميع أنها فعلا فتاة بشعة حتى عرف العالم شكلها بعد ذلك خلال أدوار أخرى

مارجريت مكبويل القبيحة فى حلقات its Always sunny in Philadelphia هى الممثلة ثيسى سرفس ذات الإطلالة الجميلة كما تبدو الصورة على اليمين

 

مارجريت مكبويل القبيحة فى حلقات its Always sunny in Philadelphia هى الممثلة ثيسى سرفس ذات الإطلالة الجميلة كما تبدو الصورة على اليمين

قدمت أوزو شخصية سوزان Crazy Eyes بهذا الشكل المجنون فى حلقات Orange is the New Black فى الفترة من 2013 و حتى 2016

 

قدمت أوزو شخصية سوزان Crazy Eyes بهذا الشكل المجنون فى حلقات Orange is the New Black فى الفترة من 2013 و حتى 2016

دون أى مجال للشك تعد شارليز ثيرون واحدة من أجمل نجمات هوليوود لكن النجمة الجنوب إفريقية غيرت شكلها كليًا من أجل دور صعب و مركب فى فيلم Monster عام 2003 وقدمت شخصية إيلين ورنس القاتلة المتسلسلة غريبة الأطوار النصف الأيمن هى إيلين المرعبة و النصف الأيسر للجميلة تشارليز

 

دون أى مجال للشك تعد شارليز ثيرون واحدة من أجمل نجمات هوليوود لكن النجمة الجنوب إفريقية غيرت شكلها كليًا من أجل دور صعب و مركب فى فيلم Monster عام 2003 وقدمت شخصية إيلين ورنس القاتلة المتسلسلة غريبة الأطوار النصف الأيمن هى إيلين المرعبة و النصف الأيسر للجميلة تشارليز

 

 

 

 

 

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