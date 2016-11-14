مجموعة خريف 2016 BECCA متوفرة حصرياً لدى سيفورا

وأخيراً، باتت مجموعة BECCA x Jaclyn Hill المرتقبة بفارغ الصبر متوفّرة في منطقة الشرق الأوسط! تشكل مجموعةCPOP إضافة جديدة يحتفل بها خط مستحضرات BECCA خصوصاً لأنّها تتضمن تشكيلة من أبرز المنتجات المفضلة التي تجمع بين أجمل الألوان بتغطية معزّزة الإضاءة. وبالفعل، ابتكرت BECCA المجموعة المثالية التي توفر إطلالة مشرقة مميّزة لكل درجات ألوان البشرة من أجل الحصول على تغطية مثالية بلون الشمبانيا المتوهّجة. قومي بتنزيل صورة عن مكياجك بإنشاء الهشتاج #cpopglow.

التغطية: شفافة يمكن تعزيزها مع كل طبقة إضافية

التركيبة: بودرة

التغطية النهائية: ماتية / مشرقة

تضع BECCA اليوم في متناولك الأدوات اللازمة لتبتكري إطلالة غنية بمزيج من الألوان مزدوجة التغطية. وتتيح لك باليت الوجه أن تختاري مجموعة من الألوان وتنسّقي بينها، وتعزّزي التغطية بإضافة طبقات من البودرة تدريجياً، وتعتمدي الأسلوب الذي يلائم إطلالتك. كما تمكّنك من اختبار فن مكياج الوجه بنفسك وتحديد درجة الإشراقة التي ترغبين في الحصول عليها. تمنحك هذه الباليت إطلالات مميّزة مثالية لكل مناسباتك سواء في النهار أو المساء وأياً كان مزاجك. تتضمن باليت الوجه الرائعة محدودة الإصدار بودرة الإضاءة بلونين وبودرة البلاش بلونين بتغطية معدنية ماتية ولون واحد بتغطية مشرقة. كما تتضمن هذه الباليت المميّزة لون C POP الأكثر جماهيرية، بالإضافة إلى 4 ألوان جديدة ابتكرتها خبيرة التجميل جاكلين هيل. فها قد بات بإمكانك الاستمتاع بمكياج معزّز الإشراقة باستخدام باليت وجه واحدة فقط!

مزايا إضافية توفرها باليت الوجه:

• تناسب كل درجات ألوان البشرة

• يسهل دمج المستحضرات فيها والتنسيق بينها لابتكار إطلالات متعدّدة وتغطية معزّزة الإضاءة

التغطية: خفيفة إلى متوسطة ويمكن تعزيزها مع كل طبقة إضافية

التركيبة: بودرة

التغطية النهائية: مشرقة / ماتية

يأتي هذا المستحضر مزدوج المهام، وهو يتضمن بودرة الإضاءة وبودرة البلاش، بإضافة جديدة إلى خط مستحضرات الإضاءة المميّزة من BECCA ويعيد نحت الخدود بفضل ألوان بودرة البلاش ذات التغطية المعدنية وهي الأكثر مبيعاً لدينا، خصوصاً لأنها تضفي تغطية نهائية بدرجة إشراقة مختلفة. وينسجم هذا الثنائي المتوفر في عبوة مزدوجة اللون مع مجموعة ألوان باليت C POP الفرحة، إذ يتضمن نخبة من الألوان التي ابتكرتها حصرياً خبيرة التجميل جاكلين هيل. حدّدي ملامح وجهك بألوان البلاش وأضيفي تغطية متوهّجة إلى إطلالتك باستخدام هذا الثنائي المثالي وفيه بودرة البلاش بتغطية مطفية وبودرة الإضاءة، وكلاهما الأكثر مبيعاً لدينا.

التغطية النهائية: مشرقة

رحّبي معنا بهذه العصا السحرية بمفعول إضاءة معزّز إنما محدّد الهدف بالفعل! وابرزي ملامح وجهك المفضّلة لديك باستخدام قلم الإضاءة المعزّزة الذي يمنحك، بأقل جهد ممكن وساعة ترغبين، ذلك التوهّج المميّز الذي يشتهر به خط مستحضرات الإضاءة من BECCA. ويتميّز قلم الإضاءة بتركيبة كريمية تتيح لك إبراز ملامح محدّدة في وجهك وتعزيز إشراقتها بفضل تغطيته الماتية إنّما المتوهّجة.

يتوفر مستحضر الإضاءة محدّدة الهدف وسهل الاستعمال على شكل قلم برأس مستدير يمكن لفّه للحصول على كمية إضافية وهو مثالي لاستخدامه فوق المناطق الأكثر دقة التي يصعب تغطيتها باستخدام الفرشاة الكبيرة.

مزايا إضافية يوفرها قلم الإضاءة

• مثالي لإبراز ملامح الوجه بدقة تامة

1. استخدمي كريم الإضاءة المميّز حول مدمع العين،

2. وعلى طول عظمة الأنف لتحديد شكله وتحسينه،

3. وعلى فجوة الذقن والتقويس فوق الشفة العلوية،

4. وفوق عظمة الحاجب لرفع منطقة العين بأكملها.

لا تتردّدي في إبراز ملامح وجهك المفضّلة لديك بفضل هذه الفرشاة ذات الزاوية المحدّدة والرأس المشطوب والشعيرات الاصطناعية، وهي أداة مثالية لتطبيق بودرة البلاش والإضاءة. وقد تم تصميمها خصيصاً لمساعدتك في تطبيق مستحضر C POP Splits Shimmering Skin Perfector Mineral Blush Duo بسهولة تامة. كما تساعدك هذه الفرشاة على تحديد ملامح وجهك وتوفير تغطية تامة فوق مناطق الوجه الضيّقة والمنبسطة، وتتيح تحديد إطار الوجه ككل بفضل شكلها المثالي.

مزايا إضافية توفرها هذه الفرشاة مزدوجة الاستعمال:

• توفّر هذه الفرشاة ذات الرأس المشطوب أداة مثالية لتطبيق بودرة البلاش والإضاءة وتتميّز بتصميم خاص يساعدك على إبراز ملامح وجهك المفضلة.

• تساعدك في تحديد ملامح وجهك باستخدام بودرة البلاش بدقة عالية

• تتميّز بشكل مسطّح لتثبيت بودرة الإضاءة تماماً

• تتيح هذه الفرشاة تحديد ملامح الوجه بصورة مثالية وتطبيق البودرة بدقة وتعزيز مظهر الخدّين بمجرد تمرير طبقة واحدة فوق المنطقة المستهدفة.