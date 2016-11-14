الثلاثينات كالعشرينات إذا تبنيت نظام العناية المناسب بالبشرة

تقول الكثير من السيدات أنهن يشعرن بمزيد من الثقة عندما يبلغن مرحلة الثلاثينات. وإذا ما قمت بمكاملة هذه الثقة مع النظام المناسب للعناية بالبشرة، ستنعمين بالراحة لتمتعك ببشرة جميلة.

البشرة الجافة

قد تبدئين بملاحظة أن بشرتك تبدو أكثر جفافاً مما كانت عليه في العشرينات، لذا فالترطيب هو أهم أمر للتمتع ببشرة جميلة في الثلاثينات. وهذا يتخطى وجهك ليشمل عنقك وأعلى الصدر، فهي بحاجة للترطيب أيضاً. ويحدث جفاف الجلد بنتيجة تباطؤ إنتاج الزهم (الزيوت الطبيعية). لذلك، فتشي عن المرطبات التي تحتوي على الغليسرين، حيث أنها تمتص الرطوبة من الجو للمساعدة في ترطيب بشرتك.

أول علامات التقدم بالسن

قد تبدئين بملاحظة علامات مبكرة للتقدم بالسن خلال الثلاثينات من عمرك، بما فيها الخطوط الدقيقة والبقع والمسام الكبيرة والبشرة الباهتة، وهذه هي العوارض الأكثر انتشاراً، لذا فهذا هو الوقت الأنسب للبدء باستعمال مستحضرات العناية بالبشرة الوقائية. ولا تقعي في خطأ إهمال بشرتك حتى تظهر هذه العلامات قبل أن تستهلي العناية ببشرتك.

حب شباب البالغين

قد تكون هذه من الحقائق القاسية في حياتنا، ولكنك قد تعانين من ظهور حب الشباب حتى في الثلاثينات، لذا لا تظني أنها مسألة مقصورة على سن المراهقة، حيث أن التغيرات في الهرمونات وزيادة مستويات الضغط النفسي أو العوامل الوراثية، أو استعمال منتجات غير مناسبة، تلعب دوراً كبيراً في هذا الأمر.

5 نصائح لرعاية بشرتك في الثلاثينات

المواظبة على روتين العناية واختيار المنتجات التي تتضمن مع أفضل المكونات هما مفتاح التمتع ببشرة رائعة خلال سنوات الثلاثين من العمر:

1. التنظيف صباحاً ومساءً. اغسلي وجهك مرتين يومياً لإزالة الزيوت الزائدة والأوساخ والماكياج. وبغض النظر عن نوع بشرتك، عليك بتنظيفها مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج وحمايتها من الأوساخ والزيوت وغيرها من الشوائب التي تتعرض لها طوال اليوم.

2. الترطيب كل يوم. ابدئي يومك باستعمال مرطب يحتوي على عامل واقي من أشعة الشمس واسع الطيف بدرجة لا تقل عن 15. ولا تنسي المرطب ليلًا، فهو يساعد على تعزيز عملية تجديد خلايا البشرة الطبيعية. لذلك خصصي بعض الوقت لترطيب بشرتك باستخدام مرطب يحتوي مع مرطب معزز بمكونات تساعد على الحد من علامات التقدم بالسن، مثل النياسيناميد والببتيدات.

3. أضيفي المصل إلى روتينك. إذا كنت تشعرين أن بشرتك جافة، استعملي المصل قبل استعمال مرطبك الخاص، فالأمصال عادة ما تكون أكثر تركيزاً وغنية بالمكونات التي تساعد على الحد من علامات التقدم بالسن وأكثر سهولة للامتصاص من قبل الجلد. هذه المكونات توفر الكثير من المزايا لتعزيز الترطيب وضمان توازن البشرة.

4. اعتني بعينيك. عادة ما تشهد المنطقة حول العينين ظهور أول الخطوط الدقيقة لأن الجلد فيها أرق بكثير من الجلد على باقي أنحاء وجهك. ويساعد كريم العينين المزود بمكونات مثل الغليسرين أو النياسيناميد (فيتامين بي3) على منع تشكل الخطوط وتخفيف ظهور الحلقات السوداء والانتفاخ.

5. غيري نمط حياتك لبشرة أكثر صحة. بما أنك دخلت سنوات الثلاثين من عمرك، قد تبدئين بملاحظة نتائج السنوات السابقة التي دأبت فيها على السهر متأخراً وتناول الطعام في الخارج. ومن المرجح أن يساهم عدم حصولك على نوم كافي وعدم الالتزام بنظام غذائي جيد في جعل بشرتك تبدو شاحبة وجافة أو باهتة. لذا توقفي عن تناول الوجبات السريعة وابدئي بتناول خمس حصص على الأقل من الفواكه والخضار يومياً، إلى جانب الكثير من الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهن. كما ننصحك بشرب الكثير من الماء. وسوف تنعم بشرتك بمزايا طويلة الأمد جراء ذلك.

لا تندمي بعد فوات الأوان لعدم رعاية بشرتك في هذه الفترة الهامة، وكل ما هو مطلوب منك اليوم الالتزام بروتين العناية، فهذا يضمن لك راحة البال لكون بشرتك صحية ومتألقة مدى الحياة.