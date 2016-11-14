Gel couture فقط من Essie

من قلب دار essie...

لابتكار مجموعة ™gel couture الجديدة، استمدّت علامةessie إلهامها من عالم الأزياء الراقية المترف مع الأخذ بعين الاعتبار التقنيات الثورية والحس الإبداعي. وتصطحبك هذه المجموعة في "رحلة" نادرة إلى عالم الجودة المترافقة مع الحرفية المطلقة والبراعة الفنية بدءاً من طرح فكرة التصميم وصولاً إلى المنتج النهائي.

وعليه، تنصهر الجودة المترفة للأزياء الراقية فضلاً عن التصاميم الرائعة مع التكنولوجيا العالية الأداء وذلك في 42 درجةً جديدةً تحبس الأنفاس.

ما إن تضعي يدَيْك عليها،

لن تفارقيها على الإطلاق...

أناقة عصرية تامة

مع قدرة مثالية على الثبات

Essie تقدم مجموعة طلاءات الأظافر gel couture™

تقدّم دار essie مجموعة طلاءات الأظافر ™gel couture المترفة للغاية والمصممة بدقة بالغة تصل إلى حدّ الكمال فضلاً عن تميزها بأناقة عصرية مطلقة. وعليه، ارتكز تصميم المجموعة على مفهوم الأزياء الراقية لتقدّم الدار 42 لوناً جديداً مع قدرة مثالية على الثبات تضفي الترف على رؤوس أصابعك.

وتصطحبك طلاءات ™gel couture، المستوحاة من روائع الموضة وإبداعات منصات العرض لدى أرقى دور الأزياء، في "رحلة" نادرة إلى عالم الجودة المترافقة مع الحرفية المطلقة والبراعة الفنية بدءاً من فكرة التصميم وصولاً إلى المنتج النهائي.

وبفضل قدرتها على الثبات لمدة 12 أو 14 يوماً، ستكون هذه المجموعة الرائجة مرجعاً مثالياً لصاحبات الذوق الرفيع لأنّها تزاوج بسلاسة بين الابتكار الفني والأسلوب الفريد.

فضلاً عن ذلك، تمتاز طلاءات ™gel couture بقارورة رائعة تتفرد بلمعانها وترفها وهي مستوحاة من الفساتين الرائجة التي تأخذ شكلاً مستديراً وتزين بأناقة منصات العرض. ومما لا شك فيه أنّ أهمّ عاشقات الموضة في كل مكان حول العالم سيحسدونها على جمالها.

فضلاً عن ذلك، تتّسم الفرشاة الثورية بأداة لولبية وبتصميم مدبب عملي جداً تنتظر بفضلهما الحصول على براءة اختراع. وبالتالي، تضمن لك هذه الفرشاة طريقةَ استعمال مثالية للون. فتصميمها الدقيق يأخذ تماماً شكلَ انحناء الظفر. وهكذا، أصبح بإمكانك الآن أن تخطفي الأنظار إليك بكل ثقة بفضل الألوان المبتكرة من essie واللمعان الآسر الذي ستحصلين عليه والذي يحاكي لمعان الجل.

ما الذي تنتظرينه؟! أغمري نفسك بدلال مترف في المنزل أو الصالون وتمتّعي بلونك الجديد والمفضّل طيلة فترة طويلة. فقد ابتُكرت هذه الدرجات الأنيقة للغاية والمذهلة خصيصاً لك لتُدخلك في تجربة مميزة مع أسلوب essie الكلاسيكي الذي لا يعرف الملل.

ستصبح مجموعة gel couture من essie متوفرة في الصالونات ومتاجر بيع مستحضرات التجميل حول العالم اعتباراً من مايو 2016. تاريخ الحظر في 1 أبريل 2016

تأسّست ماركة essie لمستحضرات التجميل التي تستخدمها جميع صالونات العناية بالأظافر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 1981 على يد Essie Weingarten الرائدة في مجال الألوان في مدينة نيويورك. كسبت ماركة essie محبة العملاء نظراً لاعتمادها أسلوباً مبتكراً في تطوير طلاءات للأظافر تحمل أسماءً جذابة وذكية بحيث ساهمت في إرساء معايير جديدة ضمن فئتها. تتغنّى essie الرائدة في مجال طلاءات الأظافر المترفة، بكونها الماركة التي يستخدمها خبراء التجميل والمُطلّعون على هذا المجال، بالإضافة إلى المشاهير والنساء الأنيقات في أكثر من 100 بلد. ونظراً إلى أنّ essie هي الماركة الأكثر ريادةً في عالم ابتكار الألوان الساحرة لطلاءات الأظافر، فهي تحتل مركز الصدارة على منصات العرض حول العالم بدءاً من نيويورك وصولأً إلى باريس. تقدّم essie مجموعات طلاءات أظافر بألوان مبهرة ومرتقبة للغاية، وهي تحمل التوقيع الحصري لمصممة الألوان العالمية لدى الماركة Rebecca Minkoff. تلتزم essie بمعايير السلامة، إذ تملك خطاً حائزاً على جوائز لمنتجات العناية بالأظافر، وبرصيد يتخطى 900 لون حتى الآن. يمكنك زيارتنا على: essie.com، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، بينترست، تمبلر، يوتيوب، وسناب شات.

أغمري نفسك بدلال مترف

فرادة مجموعة gel couture™

صُمّمت مجموعة gel couture™ من essie لإدخال البهجة إلى قلوب محبات العلامة واكتساب "زبونات راقيات" جديدات بفضل الخصائص التالية:

• ثبات يدوم حتى 14 أو 12 يوماً مع لمعان متلألئ كلمعان الجل.

• نظام استعمال من خطوتَيْن يمكن لأي سيدة إتقانه إذ يكفي وضع طبقتَيْن من اللون وطبقة واحدة من الطلاء النهائي من دون الحاجة إلى الأشعة فوق البنفسجية أو أشعة LED.

• القدرة على الاختيار من بين 42 لوناً آسراً مستوحىً من عالم الأزياء الراقية.

• قارورة بتصميم جديد يحاكي تمايل فستان يتسم بخياطة مثالية

• فرشاة ثورية بأداة لولبية تنتظر حصولها على براءة اختراع مع تصميم مدبب يضمن طريقةَ استعمالٍ مثالية للون

• إزالة سهلة فلا ضرورة لنقع الأظافر

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أناقة عصرية إلى أبعد الحدود

للحصول على لمعانٍ فوري يحاكي إطلالةَ الجل، يكفي اتباع نظام سهل يرتكز على خطوتَيْن بسيطتَيْن ومثالي للاستعمال في الصالون والمنزل على حدّ سواء حيث يمكن لأي سيدة كانت إتقانه.

الخطوة 1:

إختاري اللون الذي تريدينه من بين 42 درجةً جديدةً تماماً من ابتكار essie تتفرد بجزيئات لونية نقية وتسمح لك بالحصول على لون ملفت ومتجانس يتناسب بصورة مثالية مع الإطلالة التي تتألقين بها.

لا تنسي أن تضعي دوماً طبقتَيْن من الطلاء.

الخطوة 2:

توجّي إطلالتك بطبقة من الطلاء النهائي الفائق اللمعان والعصرية. فهو يجفّ بسرعة كبيرة ويساعد على حماية اللون وتعزيز اللمعان ليمنحك إطلالةً متلألئة من دون الحاجة إلى أي أشعة ضوئية.

تصميم كلاسيكي متقوس

تقدّم إليك essie تصميماً جديداً لا نظير له يحاكي تمايل فستان يتسم بخياطة مثالية

فرشاة مترفة

نقدّم لك الفرشاة الأولى من نوعها التي تنحني لتأخذ تماماً شكل الظفر، وهي ملحقة بأداة لولبية كما أنّها تنتظر حصولها على براءة اختراع.

هذا ويأخذ تصميمها الدقيق شكلَ تقوّس الظفر ويضمن لك استعمالاً مثالياً للون.

بفضل التكنولوجيا الجديدة المستخدمة والمجموعة الرائعة من الدرجات، لا شك بأنّ مجموعة gel couture™ من essie "ستُذهل" الجميع.

"تتناسب القارورة الجديدة الجميلة مع حجم راحة يدك بينما تقدّم الفرشاة، الملحقة بأداة لولبية والتي تنتظر حصولها على براءة اختراع، الكميةَ المثاليةَ التي تريدينها من الطلاء لتضمن لك استعمالاَ دقيقاَ في كلّ مرة".

فأداؤها ثوري بالفعل.

Rita Remark