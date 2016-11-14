منتج تجميل للشعر مجرّب ومثبت لتضعيه في حسبانك!

مما لا شك فيه أن شعرنا يتطلب درجة إضافية من العناية خلال فصل الصيف، فالحرارة الحارقة والرطوبة المرتفعة لها تأثير بالغ الضرر على شعرنا، حيث يجعله جافاً، وضعيفاً، ومجعّداً. ومع اقترابنا من موسم الخريف، من المهم أن نستمر بالمواظبة على برنامجنا الخاص للعناية بالشعر، ومتابعة حماية خصلات شعرنا من أشعة الشمس الضارة.

وللمساعدة على تحقيق ذلك، جمعنا لكنّ أفضل عشرة أسرار للحصول على شعر قوي، وصحي، وجميل، خلال هذا الموسم:

1. الترطيب ثم الترطيب. تأكدي من حصولك على برنامج عناية يضمن ترطيب خصلات شعرك على الدوام. شامبو هيد آند شولدرز انسياب وحريري على سبيل المثال، يمنحك ترطيباً أكثر بست مرات مقارنة بمنتجات الشامبو التقليدية. ولقد كانت نتائج هذا المنتج مثيراً للدهشة بالنسبة إلى نجمات التلفزيون في المنطقة مثل المقدمة التلفزيونية والمنتجة مريم سعيد، والممثلة وعارض الأزياء أمينة خليل، والمقدمة التلفزيونية والممثلة أيمي صياح، والممثلة صفية هبيركو.

2. لا تستخدمي الشامبو أبداً قبل السباحة، لأن ذلك يسلب شعرك جميع الزيوت التي تؤمن له الحماية، ويتركه عرضة للمواد الكيميائية المسببة للجفاف، والملح.

3. جهزّي شعرك قبل السفر بالطائرة. ضعي زيت بذور الكتان على أطراف شعرك لمنع تعرضه للجفاف عند الطيران.

4. اتّبعي نظام غذائي غني بالبروتينات. الشعر مكوّن من الكيراتين، وهو نوع من البروتينات، لذلك فإن تناول وجبات غذائية غنية بالبروتينات مثل السمك والمكسّرات، يساعد في تعزيز قوة شعرك ويحافظ على جماله.

5. استخدمي مجفف الشعر في غرفة مكيّفة لمنع التجعّد والمساعدة على تجفيفه بشكل أسرع، وهو الأمر الذي يخفف من تعرض شعرك للضرر.

6. غطّي شعرك. لا تعرضيه لأشعة الشمس، واستخدمي وشاح أو قبّعة دائماً لحمايته من الحرارة. يمكنك بهذا ضمان حصولك على حماية إضافية من أشعة الشمس الضارة، والحفاظ على ترطيب فروة رأسك.

7. استخدمي مشط ذو أسنان عريضة بدلاً من الفرشاة التقليدية: تجنبي تمرير أي شيء في شعرك عندما يكون رطباً، لأنه يكون عرضة للتكسّر بشكل كبير حينها. ويعتبر المشط ذو الأسنان العريضة أكثر رقة لفكّ تشابك الشعر.

8. استخدمي الماء البارد عند غسل شعرك بالشامبو. استخدام الماء البارد لمرة واحدة على الأقل في نهاية الاستحمام يمنح شعرك المزيد من اللمعان ويحمي البشرة.

9. خففي من استخدام منتجات الشعر، مثل الجيل والمثبت. هذه المنتجات هي سبب مباشر لجفاف الشعر وضعفه.

10. أخيراً وليس آخراً، لا تخرجي بشعر رطب! الأمر لا يتعلق بمجرد الإصابة بالزكام: عندما يكون شعرك رطباً، فإنه يكون أكثر عرضة للتلف والتكسر.