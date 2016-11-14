وزير الكهرباء الأسبق: الجيل الحالي للطاقة النووية آمن

قال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء الأسبق، إن “الحكومة وضعت إستراتيجية للطاقة حتى عام 2035″، وأضاف يونس، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث، أن هذه الاستراتيجية تمثل المرجعية للطاقة في مصر، مطالبًا تحويلها لسياسات وخطط وتنفيذها إلى حقيقة على أرض الواقع.

وتابع يونس: أن “الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية وما تضمنته من أهداف جيدة، سيكون له أهداف إيجابية على قطاع الطاقة في مصر”، مشيرًا إلى طموحه كي تكون مصر مركز إقليمي للطاقة، ومن ناحية أخري نستهدف الاتجاه للطاقة المتجددة، منوهًا بأنه ينبغي الاتجاه للطاقة النووية، خاصة أن الجيل الحالي للطاقة النووية آمن.

وأوضح يونس، أن الحكومة تضع برامج زمنية لتحلية الماء، لتفادي الفقر المائي، لافتًا إلى ضرورة استغلال مواردنا من الثروة المعدنية، بما يساهم إيجابيًا في الدخل القومي.