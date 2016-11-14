بوتين وميركل يبحثان الأزمتين السورية والأوكرانية هاتفيًا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأزمتين السورية والأوكرانية.

وذكر بيان للكرملين أن بوتين وميركل شددا على أهمية مواصلة العمل المشترك؛ لتنفيذ اتفاقات مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية مع الأخذ في الاعتبار نتائج لقاء زعماء “رباعي النورماندي” في برلين الشهر الماضي، وأعرب الجانبان عن قلقهما بخصوص انتهاك نظام التهدئة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

ولفت البيان إلى أن الجانبين تناولا أيضًا موضوع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وأشار الرئيس الروسي إلى خطورة سحب أوكرانيا غير القانوني للغاز الذي تورده روسيا إلى الدول الأوروبية وفقًا للاتفاقات الموقعة.

وأكد الكرملين أن الجانبين اتفقا على عقد اتصالات تجمع كلًا من ممثلي المفوضية الأوروبية، وشركة غازبروم، ووزارة الطاقة الروسية؛ لبحث هذا الموضوع.

أ ش أ