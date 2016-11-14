«الرقابة الإدارية»: القيادة السياسية حريصة على تحقيق الإصلاح الإداري الشامل

أكد محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الإصلاح الإداري من المطالب الضرورية لمواجهة الفساد والنهوض بالدولة، وأشار إلى أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الإصلاح الإداري الشامل، مؤكدًا بأنه لا إصلاح ولا تنمية بدون إصلاح الجهاز الإداري للدولة.

وقال عرفان، خلال جلسة الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد بمؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي، اليوم، “إن هناك اتجاهًا لمراجعة العلاوة الدورية، باعتبار ذلك إجراء لمواجهة التضخم”، مشيرًا إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة كانت فيها جرأة مطلوبة، مطالبًا جميع مؤسسات الدولة بالمشاركة في عملية الإصلاح، فينا توقع، بإنخفاض أعداد العاملين بالجهاز الإداري تدريجيًا خلال السنوات القادمة، كخطوة لإحداث التوازن المطلوب، موضحًا أن هذا لا يعني الاستغناء عن أي من الموظفين الحاليين.

ورفض عرفان، الادعاءات التى يروجها البعض، بأن قانون الخدمة المدنية سيؤدي لتخفيض دخول العاملين بالجهاز الإداري، منوهًا إلى أن القانون الجديد يواجه تشوهات الحوافز والأجور، ويهدف إلى حلها، قائلًا: “قانون الخدمة المدنية يتضمن كافة المقومات اللازمة لنجاح الإدارة”.