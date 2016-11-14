بريطانيا: دعمنا مصر في قرض النقد الدولي.. وسنستمر في مساعدتها اقتصاديًا

أوضحت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الإثنين، أن مشاركة الممثل البريطاني في صندوق النقد الدولي وجه التركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاشتمال وإيجاد مناخ إيجابي للاستثمار كوقود للاقتصاد المصري على المدى الطويل، مؤكدًا أن موافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري على إدراك قدراته الكامنة الهائلة.

وأشار بيان السفارة إلى أن هذا البرنامج الاقتصادي الذي نما محليًا في مصر سوف يسهم في إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد، وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل، مؤكدة أن المملكة المتحدة لعبت دورا حيويا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل.

وتضمن بيان المملكة المتحدة “كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، نرحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري. لاحظ المستثمرون العالميون ذلك وسيكونوا مطمئنين عندما يعلموا أن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها”، وتابع “المملكة المتحدة أحد اكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدولي كانت داعما قويا لهذا البرنامج، وتنوي مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر”.

وأشار البيان إلى التدفقات الاستثمارية البريطانية والتي تبلغ 5ر30 مليار دولار منذ 2011، وهو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه، بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخري مستقبلية، لافتا إلى توقيع استثمار 3 شركات بريطانية كبرى، الشهر الماضي وهي (فودافون ويونيليفر وجلاسكو سميث كلاين) ما قيمته 3.785 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمار شركة BP ما قيمته 30 مليار دولار في مصر منذ أن دخلت السوق المصري وحتى الآن ولديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020″.

وقال السفير البريطاني بالقاهرة – في ختام بيان السفارة – “إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر وبريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال والدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نمو اقتصادي حقيقي يستفيد منه كل المصريين”.

أ.ش.أ