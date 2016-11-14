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رئيس «التجمع» الأسبق: البرادعى كان يردد “جون ماكين كلمنى”..واعترض على إسقاط مرسى

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رئيس «التجمع» الأسبق: البرادعى كان يردد “جون ماكين كلمنى”..واعترض على إسقاط مرسى رئيس «التجمع» الأسبق: البرادعى كان يردد “جون ماكين كلمنى”..واعترض على إسقاط مرسى

الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق

 

طالب الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، وسائل الإعلام بعدم الاهتمام بتصريحات «البرادعى» لأنه “عنده هسهس”، وأشار السعيد، إلى أن «البرادعى»، هو من فتح الباب أمام الهجوم الأمريكى على العراق.

وأضاف السعيد، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه خلال عضويته لجبهة الإنقاذ، لاحظ أن البرادعى يردد بشكل يومى أن «جون ماكين» “كلمنى”، لافتًا إلى أن «البرادعى»، اعترض بشدة عندما طالبوا فى جبهة الإنقاذ بإصدار بيان للمطالبة بإسقاط مرسى، وهدد بالاستقالة.

وأوضح السعيد، أن أمريكا أرسلت «البرادعى»، إلى قبل ثورة يناير بأيام، لتصوير للناس بأنه المنقذ، موضحًا، أن الإخوان اختاروا يوم 11/11، للفوضى ليتزامن مع فوز هيلارى كلينتون، لكن فاز وخاب ظنهم.

 

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