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«أستاذ تمويل»: تغير سعر الصرف انعكس علي أداء المستثمرين

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«أستاذ تمويل»: تغير سعر الصرف انعكس علي أداء المستثمرين «أستاذ تمويل»: تغير سعر الصرف انعكس علي أداء المستثمرين

ل الدكتور هشام إبراهيم ، أستاذ التمويل والاستثمار

قال الدكتور هشام إبراهيم ، أستاذ التمويل والاستثمار، إن انخفاض فى فى الوقت الراهن متوقعاً، حيث ما يشهده سوق الصرف هو استكمال لما حدث فى الأيام الماضية، ومازالت البنوك تقوم بجمع الأرصدة الكبرى من العملة الصعبة، وتلبية احتياجات السوق والجمهور، مشددًا علي أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضاً حتي يصل إلى 12 جنيه خلال شهرين، بشرط سرعة إقرار لقانون الإستثمار، وتنفيذ قرارات المجلس الأعلي للاستثمار.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج ساعة من مصر علي شاشة الغد، مع الإعلامي خالد عاشور، أن تغير سعر الصرف ينعكس علي أداء المستثمرين، وبالتالي من الضروري أن تدخل البنوك فى مرحلة تقييم مع عملائها، مؤكدًا أن الأوضاع تغيرت قبل سعر الصرف، والبنوك قادرة علي التمويل، فى الوقات الراهن وفى انتظار أي عميل جاهز بدراسات الجدوى لمشروعه.

ورفض إبراهيم، فكرة الربط بين دفعة صندوق النقد الدولي، وانخفاض سعر الدولار فى مصر، معزيًا ذلك إلى النقد الأجنبي القادم لمصر مازال يدخل فى البنك المركزي قد يزيد بإحتياطي النقد الأجنبي، حيث يدعم الإحتياطي وترك للبنوك الحركة بشكل كامل، ولا يحدد لها سقف للتعامل، حيث يغطي كل بنك احتياجاته، وليس هناك تخوفات بعد تلك الدفعة من عودة الدولار إلى الإرتفاع مرة أخرى.

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