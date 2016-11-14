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«التواصل السياسي بالحركة الوطنية»: 90% من الشباب على قدر من الكفاءة

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«التواصل السياسي بالحركة الوطنية»: 90% من الشباب على قدر من الكفاءة «التواصل السياسي بالحركة الوطنية»: 90% من الشباب على قدر من الكفاءة

ميرفت مصطفى، أمينة التواصل السياسي بحزب الحركة الوطنية

قالت ميرفت مصطفى، أمينة التواصل السياسي بحزب الحركة الوطنية، إن المبادرة الرئاسية لمحو الأمية تهدف لمحو الأمية بكافة أشكالها، وأن اللجنة التي تشكلت بعد مؤتمر الشباب تؤكد على إدراك الرئيس عبد الفتاح بأهمية دور الشباب في تنمية الوطن، و90% من هؤلاء الشباب هم على قدر من الكفاءة.

وأضافت مصطفى، خلال لقائها ببرنامج “ساعة من ”، مع الإعلامي خالد عاشور، أن محو الأمية هو أهم عامل لنهضة مصر، وبعده تأتي عوامل كثيرة اقتصادية واجتماعية وقومية، موضحًة أن الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار ميزانيتها المادية ضعيفة حيث تبلغ 270 مليون جنيه وتكرس 5 آلاف معلم لمحو الأمية، ولكن مازال دورها غير فعال.

وأكدت مصطفى، أن اللجنة التي شكلت لمحو الأمية ستفتح مقرات الأحزاب لمتطوعين لمحو أمية الكبار والمرأة، وكذلك سيتم نشر ثقافة العمل التطوعي في كل مكان، وثالثا سيتم تسليط الضوء

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