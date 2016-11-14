“القاهرة السينمائي” ينفى مطالبة ضيوف الافتتاح بارتداء ملابس سوداء غدًا

نفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي صحة ما تردد عن دعوتها ضيوف حفل الافتتاح المقرر، غدًا الثلاثاء، ارتداء الأسود كزى موحد أو أي زي موحد اخر بداعى الحداد على رحيل الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وأكدت أنها طالبت فقط بالحضور بالملابس الرسمية وفقًا لقواعد الحفلات بالمسرح الكبير بالأوبرا، وأنها اكتفت بإلغاء حفل العشاء الافتتاحى حدادًا على الراحل.

كما تقرر تأجيل إعادة عرض فيلم يوم للستات إلى التاسعة ونصف مساء الخميس 17 نوفمبر، بسبب توافق موعده الأول الذي كان مقرر له، الأربعاء، مع عزاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز.