«قيادي بـ فتح»: وصول «ترامب» للسلطة يُعطي إسرائيل المبرر لتنفيذ مخططها

قال القيادي بحركة فتح، رأفت عليان، إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تحاول السيطرة علي الهرم التشريعي والقانوني والتنفيذي، وتكريسهم من أجل إعطاء شرعية لإرهابها على الأرض، وقتل حلم الدولة الفلسطينية.

وأضاف عليان، خلال لقائها على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن إسرائيل خلال السنوات الماضية تتمادي في يدها للوصول للمسجد الأقصي، دون مقاومة، ما أوصلها إلى أعلي مستويات التطرف ضد المواطنيين الفلسطينيين.

وأوضح عليان، أنا مايحدث الآن هو مخطط إسرائيلي قديم، لإقامة الدولة اليهودية، وضم القدس الشرقية والغربية، وهدم المسجد الأقصي، وإقامة الهيكل المزعوم، بالإضافة إلى مخطط جديد لضم الضفة الغربية وهو ما تم الإعلان عنه من وزراء فى حكومة نتيناهو.

وأشار عليان، إلى أن وصول دونالد ترامب، للسلطة فى أمريكا أعطي إسرائيل المبرر الأكبر للسرعة فى تنفيذ هذا المخطط، مطالبًا بضرورة اللجوء للمنظمات والهيئات الدولية، للتنديد بما يحدث، وكذلك الوحدة الداخلية بين فئات وطوائف الشعب الفلسطيني من أجل المقاومة علي الأرض.