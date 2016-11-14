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نشرة ONA| “القرموطي” بفانلة المنتخب..شراكة بين قطاع الأخبار وصوت القاهرة..ريم البارودي ضيف نجوم FM‎

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إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

ظهر الإعلامي جابر القرموطي فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة 2 بجماهير كما ارتدي “القرموطي” تيشرت مصر ..للمزيد

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كشف الإعلامي خالد مهني رئيس قطاع الأخبار، عن تفاصيل مشروع شراكة قائم بين قطاع الأخبار، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات..للمزيد

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يحل الفنان محمود عبد المغني ضيفا على الإعلامية رزان مغربي، غدا الثلاثاء، في حلقة جديدة من برنامج ضربة حظ علي قناة الحياة..للمزيد

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يستضيف الإعلامي عمرو أديب، اليوم، في برنامجه “كل يوم”، على شاشة ON.E، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، المهندس هاني أبوريدة، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، والذي يذاع بالتزامن على إذاعة نغم FM، وذلك للحديث عن كل ما يخص كرة القدم فى مصر..للمزيد

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قال الإعلامي خالد مهني رئيس قطاع الأخبار، إن قناة صوت الشعب ستشهد انطلاقة جديدة من خلال استحداث خريطة برامجية جديدة، وفريق تحرير، ولوجو جديد، وجاري الاستقرار على الشكل النهائي للقناة..للمزيد

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تحل الفنانة ريم البارودى، غدًا الثلاثاء، ضيفة على البرنامج الإذاعى “عيش صباحك”، والذى يقدمه المذيع مروان قدرى، فى الساعة 8 صباحًا..للمزيد

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