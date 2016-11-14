المفوض الأوروبى للهجرة يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسى

غادر ديمتريس إفراموبولوس، المفوض الأوروبي لشئون الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة، القاهرة، مساء اليوم، متوجهًا إلى النمسا، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور وزيرى الخارجية والهجرة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، “إن الرئيس رحب بالمسئول الأوروبى، مؤكدًا اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات، والتنسيق والتعاون مع دول الاتحاد ومؤسساته إزاء القضايا المختلفة، ومنها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأكد أهمية التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تبنى استراتيجية شاملة تتضمن معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، والتي تدفع الشباب إلى الإقدام على الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى إيجاد قنوات منتظمة وآمنة للهجرة الشرعية، وتعزيز التعاون الدولى والإقليمى فى هذا المجال، واستعرض الرئيس الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر فى سبيل مكافحة هذه الظاهرة”.