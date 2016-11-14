بوتين يهنئ الرئيس البلغاري المنتخب ويؤكد على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين

هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الرئيس البلغارى المنتخب رومين راديف، بفوزه بالانتخابات الرئاسية، مُعربًا عن ثقته فى دفع الحوار السياسى وتطوير العلاقات بين البلدين.

وأشار بيان للكرملين، اليوم الاثنين، إلى أن بوتين أكد على الآفاق الكبيرة لتطوير العلاقات الروسية البلغارية، التى تعود لقرون من تقاليد الصداقة والتقارب الثقافى والفكري.

وأعرب عن ثقته بأن الرئيس البلغارى المنتخب سينجح فى إعطاء دفعة جديدة للحوار السياسى الثنائى وتوسيع التعاون البناء فى مختلف المجالات لمصلحة شعبى البلدين الشقيقين.

ويشير محللون إلى أن فوز مرشح المعارضة الاشتراكية الجنرال السابق رومين راديف قد يشكل دفعة إضافية لبلغاريا فى اتجاه روسيا، بعد فترة من تأرجحها بين موسكو وبروكسل.

أ ش أ