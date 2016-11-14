أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور..تواصل فعاليات «الصحة» للكشف المبكر لمرضى السكر لليوم الرابع

Google+ Print

 

جانب من الحملة الطبية

جانب من الحملة الطبية

تواصلت فاعليات الحملة، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنبن، للتوعية وكشف مبكر لمرضي السكر، لليوم الرابع خلال شهر نوفمبر، عن طريق الانتشار في العديد من محطات مترو الأنفاق، وعمل فحوصات طبية للمواطنين بالمجان، للكشف إن كان المواطن مصاب بمرض السكر أم لا، في محاولة للكشف المبكر عن المرضي المصابين به.

ويذكر أن الحملة، برعاية شركة “ميرك”، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة، علي أن تتواجد الحملة يومي الإثنين والخميس خلال شهر نوفمبر، بمحطة مترو السادات للكشف بالمجان.

المراسل : عمر جمال

 

 

15078729_1237512912961645_6759229576185176299_n

15027716_1237512986294971_7534311907060417845_n

15109636_1237513052961631_4316948943026440956_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا