بالصور..تواصل فعاليات «الصحة» للكشف المبكر لمرضى السكر لليوم الرابع

تواصلت فاعليات الحملة، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنبن، للتوعية وكشف مبكر لمرضي السكر، لليوم الرابع خلال شهر نوفمبر، عن طريق الانتشار في العديد من محطات مترو الأنفاق، وعمل فحوصات طبية للمواطنين بالمجان، للكشف إن كان المواطن مصاب بمرض السكر أم لا، في محاولة للكشف المبكر عن المرضي المصابين به.

ويذكر أن الحملة، برعاية شركة “ميرك”، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة، علي أن تتواجد الحملة يومي الإثنين والخميس خلال شهر نوفمبر، بمحطة مترو السادات للكشف بالمجان.

المراسل : عمر جمال