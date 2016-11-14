غدًا..طعن «مرسي» وقيادات الإخوان في قضية اقتحام السجون

تنظر محكمة النقض، غدًا الثلاثاء، الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و22 آخرين من قيادات الجماعة، وأعضاء ما يسمي بالتنظيم الدولي للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، في القضية المعروفة إعلاميًا “بالهروب من سجن وادي النطرون”، وذلك علي حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بالإعدام شنقًا لـ 6 متهمين والمؤبد لـ 21 متهمًا، والحبس لمدة عامين لـ16 متهمًا، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدنى مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية، والهروب منها إبان يناير 2011، وفق مخطط إجرامى سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس، والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا وبإجماع الآراء على “الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، ورشاد بيومي، ومحي حامد، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وآخرين هاربين، وبالسجن المؤبد لكل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد أحمد أبو زيد، ومحمود أحمد أبو زيد، وأحمد عبدالوهاب، والسيد حسن شهاب أبو زيد، ومحسن راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبدالمنعم أمين تغيان، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، و أحمد العجيزي، ورجب عبدالرحيم المتولي، وعماد شمس الدين محمد، وحازم فاروق، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف”.

وقضت المحكمة أيضًا بالحبس لمدة سنتين لكل من: “أحمد أبومشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى الغنيمي، ومحمود أبو زيد، وأحمد عبدالوهاب دلة، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأيمن محمد حسن حجازي، وعبدالمنعم أمين تغيان، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، وأحمد أحمد على العجيزي، ورجب عبدالرحيم هبالة، ويسري عبدالمنعم نوفل”.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس، وحزب الله، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.