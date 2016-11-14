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«الغزالى حرب» : لا يوجد قرار نهائي بشأن أسماء المفرج عنهم

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«الغزالى حرب» : لا يوجد قرار نهائي بشأن أسماء المفرج عنهم «الغزالى حرب» : لا يوجد قرار نهائي بشأن أسماء المفرج عنهم

الدكتور أسامه الغزالى حرب، رئيس لجنة العفو عن الشباب المحتجزين

قال الدكتور أسامه الغزالى حرب، رئيس لجنة العفو عن الشباب المحتجزين بقرار من رئيس الجمهورية، ردًا على ما نشر بالأنتهاء من إعداد قائمة بأسماء الشباب المفرج عنهم، لم ننتهى بعد من إعداد القائمة ونحتاج إلى 15 يومًا للإنتهاء من إعداد القائمة، مضيفًا، فى مكالمة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، فى برنامج “مانشيت القرموطي” كان منهجي فى بداية عمل اللجنة عدم خروج أى تصريحات من أعضاء اللجنة وأن يتم تحديد متحدث رسمي لها.

وأكد الغزالى، أن كل ما نشر على لسان الزملاء فى لجنة العفو الرئاسي اجتهادات لأصحابها ولا يوجد قرار نهائي بأسماء الشباب الذى سيتم الأفراج عنهم، وتابع، الـ 15 يومًا الماضية لم تكن كافية لفحص الحالات وسنحاول انجاز الأمر خلال 15 يومًا.

وردا على سؤال خاص بتدخل بعض الجهات الأمنية فى عمل اللجنة قائلًا: أنا لا اقبل هذا إن حدث ولكنه لم يحدث على الاطلاق واللجنة ملتزمة بالتكليف الخاص بها دون تدخل من أحد.

وقال هناك رغبة جادة من الدولة فى الافراج عن أكبر عدد من الشباب المحتجزين وخاصةً الطلاب وسنقوم بتوسيع دائرة المفرج عنهم، مضيفًا لا يوجد أى تمييز أو تفضيل للشخصيات العامة على حساب أى طالب أو أى حالة إنسانية.

ورد على سؤال أخر بخصوص ما نشرته الصحفية نشوى الحوفى، بخصوص حجابها ودورها فى اللجنة قائلا: كنت أتمنى ألا تتحدث نشوى عن هذا الأمر خاصة وأننى كنت أهزر معها لانها مثل ابنتي وهى حرة فيما ترتديه وفي حجابها.

وسأله «القرموطي»، هل ستعترضون لو رفض الرئيس الافراج عن كل القائمة أو 40% منها، قال: لا أستطيع أن ارد عليك فى هذا الأمر، ولكن أؤكد لك أن هناك رغبة صادقة فى الافراج عن أكبر عدد من الشباب المحتجزين.

وأخيرًا قال: أتمنى أن يستمر عمل اللجنة بكم من الكتمان حتى تستطيع أن تنجز مهمتها على أكمل وجه.

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