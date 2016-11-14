مرصد الجاليات يدين قتل ميانمار 28 مسلمًا روهينجيًّا

أدان مرصد الجاليات المسلمة التابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم قتل 28 مسلمًا روهينجيًّا جراء غارات نفذها الجيش الميانماري على قرى إقليم أراكان الذي يشهد اشتباكات متواصلة منذ الهجمات على مراكز الشرطة الميانمارية في أكتوبر، والتي زعمت سلطات ميانمار مسئولية مسلمين عنها، كما وجهت لهم تهمة قتل عسكريين اثنين في كمين نصب لدورية عسكرية الأسبوع الماضي.

وبحسب “رويترز”، دعا المرصد إلى تقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي لمسلمي الروهينجيا الذين يتعرضون للتطهير العرقي والإبادة الجماعية من قبل سلطات ميانمار.

وأضاف المرصد أن قناة “بي بي سي” البريطانية أوردت خبرًا مفاده أن الحكومة الميانمارية أقرت استهداف مروحياتها العسكرية لقرى المسلمين في أراكان، وأفاد مدافعون عن حقوق مسلمي الروهينجيا أن الحكومة الميانمارية تعمل على تهجير المسلمين من أراكان بشكل ممنهج.

كما كشف تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش أن الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية بين 22 أكتوبر الماضي و10 نوفمبر تظهر حرق 430 منزلًا في الإقليم.

وتابع المرصد أن الأمم المتحدة جددت في التاسع من الشهر الحالي دعوتها سلطات ميانمار بفتح تحقيق مستقل حول اتهامات تتعلق باغتصاب جنود ميانماريين نساء مسلمات في أراكان ثم قتلهن.