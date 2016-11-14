أطعمة لا تفسد بطول مدة تخزينها..فقط تحتاج مكان مناسب لحفظها

نشر موقع “هافنجتون بوست”، قائمة بالأطعمة التي لا تفسد أبدا بطول مدة التخزين، حتى لو كتب عليها تاريخ لمدة الصلاحية، لكنها تحتاج أن تحتفظ بها في أماكن مناسبة.

1- العسل، لا يفقد العسل صلاحيته أبدا، يتغير لونه فقط وتركيزه قليلا، لكن هذا الأمر لا يسبب للمستخدمين أي مشكلات صحة على الإطلاق، لكن يجب وضع الوعاء المفتوح في إناء كبير، ممتلئ بالمياه الساخنة حتى يذوب السكر المركز.

2- السكر، لا يفسد السكر أبدا بسبب عدم تكوينه للبكتريا، ولكن يصعب حفظه من التحجر في كتل صلبة، لذلك يجب حفظ السكر في مكان مغلق بعيدا عن الحشرات والرطوبة لاستخدامه لأطول فترة ممكنة.

3- الخل الأبيض، يبقي الخل الأبيض في حالة جيدة تسمح باستخدامه إلى الأبد، سواء لاستخدامات الطهي مثل عمل السلطة أو المخللات أو حتى تنظيف المنزل.

4- البقوليات، تحتفظ البقوليات بصلاحية استخدام لمدى الحياة، حيث إنها تحتاج لمدة طويلة لتسويتها، لكنها لا تفقد قيمتها الغذائية.

5- الأرز، وبالرغم من تراكم الغبار عليه، تأكد أن الأرز ما زال صالحا للاستخدام، وينطبق هذا على جميع أنواعه، ما عدا الأرز البني لاحتوائه على نسبة عالية من الزيوت والتي تتسبب في تعفنه مع مرور الوقت، ويجب حفظ الأرز وتخزينة في أوعية محكمة العلق لحفظه من الحشرات.

6- الملح، كل أنواع الملح صالحة للاستخدام مدى الحياة، سواء كان ملح مائدة أو ملح البحر، فهي لا تفسد مع الزمن.

7- القهوة، بعد التحضير إذا قمت بإعداد كوب من القهوة ولم تشربه، قم بوضعه في الثلاجة، وستظل بحالة جيدة إلى الأبد.

8- دقيق الذرة، يمكنك الاحتفاظ بالدقيق الأبيض لوقت طويل، ولكن يجب التأكد من تخزينه في مكان بارد وجاف، ومغلق جيدا.

9- شراب القيقب، شراب له العديد من الفوائد في إبطاء نمو الخلايا السرطانية وخفض احتمالات الإصابة بمرض السكري، واستخدمه سكان أمريكا الأصليون، وكذلك المستوطنون الأوروبيون فيما بعد.

تنمو شجرة القيقب بكثرة في كندا؛ لهذا يحمل العلم الكندي ورقة القيقب، ويعتبر من المكونات الرئيسية في المطبخ الكندي، إذ يدخل في أغلب وجبات الطعام وفي صناعة الفطائر والحلويات.

> يمكن صناعة مشروب القيقب وحفظه في الثلاجة وسوف يبقي على حالته الأصلية إلى الأبد.