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رئيس «الرقابة الإدارية»: «السيسي» لديه إصرار على عملية الإصلاح الاقتصادى

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رئيس «الرقابة الإدارية»: «السيسي» لديه إصرار على عملية الإصلاح الاقتصادى رئيس «الرقابة الإدارية»: «السيسي» لديه إصرار على عملية الإصلاح الاقتصادى

اللواء محمد عرفان، رئيس جهاز الرقابة الإدارية

 

أكد اللواء محمد عرفان، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، أن “الإصلاح أصبح ضرورة حتمية، وأن الرئيس عبدالفتاح لديه إصرار تام على عملية الإصلاح، ولا يمكن الاستمرار بدون تلك العملية”.

وأضاف عرفان، في كلمته خلال الجلسة الختامية، لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث، والتي يديرها الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي في عملية الإصلاح، ووصف القرارات الاقتصادية الأخيرة بالجريئة، وأنها حتمية لمكافحة الفساد، والتي من بينها تعويم سعر الصرف، وهو ما انعكس إيجابيًا على سوق الصرف، وبالتالي سينعكس الأثر على المواطن.

ولفت عرفان، إلى أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر رخاءً ونموًا وأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أنه بجانب ذلك، فإن هناك زيادة في برامج الحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المواطنين المصريين.

وقال عرفان، إنه لا يتم النظر إلى الجرائم الجنائية فقط، ولكن يتم البحث في أسباب هذه الجرائم ومعالجتها من المنبع، والقضاء على أسبابها عبر هيكلة الجهات وإجراء تعديلات تشريعية، واختيار قيادات فعالة بشكل كفء.

(أ.ش.أ)

 

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