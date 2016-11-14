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بالفيديو : "نائب" يرفع "الآذان" بالكنيست بعد قرار "إسرائيل" منعه فى مكبرات الصوت ...

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بالفيديو : "نائب" يرفع "الآذان" بالكنيست بعد قرار "إسرائيل" منعه فى مكبرات الصوت ... بالفيديو : "نائب" يرفع "الآذان" بالكنيست بعد قرار "إسرائيل" منعه فى مكبرات الصوت ...

رفع  النائب العربى فى الكنيست الإسرائيلى أحمد الطيبى، آذان المغرب من على منصة الكنيست الإسرائيلى احتجاجاً على قانون منع الآذان الذى أقرته حكومة إسرائيل، وأنهى بالقول "الله أكبر عليكم أيها المارون بين الكلمات العابرة".

وألقى النائب فى الكنيست آية من الذكر الكريم، وكذلك آية من إنجيل لوقا، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو هو المحرض الأول، ويقود حملة "إسلاموفوبيا" ضد المسلمين، مضيفاً أن الآذان جزء لا يتجزأ من مشهد هذا الوطن، مستذكراً الاعتداءات على المساجد والكنائس في فلسطين .

وقال الطيبى "نحن أيضاً نعانى من ضجيج النفخ بالبوق أيام الجمعة والسبت، ونعانى من منع السفر فى أعيادكم خاصة عيد الغفران، لكننا لا نعترض ولا نمس شعائركم".

وأضاف "لقد أقمتم قبل سنوات وحدة كلاب تهاجم كل من يقول الله أكبر"، وقلت لكم آنذاك "الله أكبر عليكم، وأعود وأقولها لكم الله اكبر الله أكبر عليكم هل من كلاب بينكم تنقضّ علينا".

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