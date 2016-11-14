«النواب» حول تقرير «العموم البريطانى»: يتضمن مغالطات وانتقادات للدولة المصرية

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم، اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد سعيد، وبحضور وكيلى اللجنة النائب طارق رضوان، والنائب كريم درويش، وأمين سر اللجنة النائب طارق الخولى، وذلك لمناقشة التقرير الصادر عن لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، بشأن جماعة الإخوان المسلمين، وقد تضمن التقرير تبرئة جماعة الإخوان المسلمين من تهمة الإرهاب، وانتقد الخارجية البريطانية بشأن طريقة سير التحقيقات التى أجرتها فى هذا الشأن، واصفًا هذه التحقيقات بعدم الشفافية.

وقد انتهت اللجنة، إلى ضرورة الرد على هذا التقرير الذى يتضمن الكثير من المغالطات والانتقادات للدولة المصرية، وذلك بتقرير يصدر عن لجنة العلاقات الخارجية، مدعم بالوثائق والحقائق، عن حقيقة نشاط جماعة الإخوان والجرائم التى ارتكبها هذا التنظيم الإرهابي فى حق الشعب المصري والدولة المصرية.

أما فيما يتعلق بتداعيات الانتخابات الأمريكية، وفوز دونالد ترامب، فقد انتهت اللجنة إلى ضرورة التواصل مع أعضاء الكونجرس الأمريكي لدعم العلاقات المصرية الأمريكية، وعقد لقاءات مع الدوائر المهمة داخل الكونجرس الأمريكي، والإدارة الأمريكية، ووافقت اللجنة على ضرورة زيارة واشنطن فى القريب العاجل.