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خبير اقتصادي ينفي تسلم مصر قرض صندوق النقد حتى الآن

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خبير اقتصادي ينفي تسلم مصر قرض صندوق النقد حتى الآن خبير اقتصادي ينفي تسلم مصر قرض صندوق النقد حتى الآن

الخبير الاقتصادي، وائل النحاس _ أرشيفية

كتبت: شيماء حفظي

قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن لم تقترض من صندوق النقد الدولي حتى الآن، مؤكدًا أن مصر لم تتسلم أي دفعة من قرض صندوق النقد، وأن كل ما حصلت عليه هو حصة مصر بالصندوق.

وأكد “النحاس” في تصريحات خاصة، أن مصر حصلت على 2.7 مليار دولار، وهي الوديعة المصرية في صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن المجلس التنفيذي للصندوق ليس منوطًا به الاتفاق على قروض، وأن ذلك من صلاحيات مجلس إدارة الصندوق.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر حاليًا مازالت في مرحلة تنفيذ متطلبات صندوق النقد، من الإصلاحات الاقتصادية بما فيها تعويم الجنيه، وتخفيض الدعم، وتطبيق القيمة المضافة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية، من أجل الوصول إلى اتفاق حول قرض صندوق النقد الدولي.

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