وزيرة التضامن تتفقد أعمال التوسعة بمجمع الدفاع بالإسكندرية

تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي، يرافقها اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، مجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يقدم خدمات الإيواء والعناية والرعاية الاجتماعية والصحية والمهنية والتعليمية للأطفال بلا مأوي.

وتفقدت الوزيرة عنابر الأطفال، والورش المعدة لتدريبهم على مهن متنوعة، ومنها النجارة، والطباعة، وغيرها، واطلعت الوزيرة على أعمال التوسعة التي تتم بالوحدة الاجتماعية، وطلبت من القائمين على المشروع تدريب الأخصائيين الاجتماعيين، وحصر الأطفال الذين سينضمون للدار قبل موعد افتتاح التوسعات الجديدة.

وطالبت بإنشاء مدرسة الفصل الواحد لمساعدة الأطفال على استكمال تعليمهم، وتوفير التعليم الملائم لهم جنبًا إلى جنب مع فصول محو الأمية الموجودة بالمجمع.

ووجهت الوزيرة بمخاطبة دور الرعاية الاجتماعية بالإسكندرية للتنسيق معهم بشأن حالات الأطفال، الذين يمكن ضمهم للمجمع، بعد استكمال أعمال التوسعة، حيث من المقرر أن يستوعب المجمع حوالي 200 طفل بعد انجاز هذه الأعمال.

أ ش أ