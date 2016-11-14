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رئيسة الشرطة فى أوكرانيا تستقيل بسبب ضغوط حكومية

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رئيسة الشرطة فى أوكرانيا تستقيل بسبب ضغوط حكومية رئيسة الشرطة فى أوكرانيا تستقيل بسبب ضغوط حكومية

الشرطة الأوكرانية _ أرشيفية

قالت مديرة الشرطة فى أوكرانيا أنها استقالت من منصبها وذلك بعد قضائها عام فى صراع على تطهير الجهاز.

وقالت كاتيا ديكانوديز فى حوار للتليفزيون نقلته قناة “إيه بى سي” ، إنها كانت تقوم فى إدارة الشرطة بحملة للتطهير ولكنها لم تكن تملك الصلاحيات “لإحداث تغيير كبير.”

وعبرت ديكانوديز عن أسفها للضغوط التى مارستها عليها بالإضافة إلى أعضاء البرلمان الذين “تدخلوا” فى عمل الشرطة ولوقف خطط الإصلاح.

يشار إلى أن أحد العهود التى قطعتها الحكومة الأوكرانية على نفسها هى التطهير وذلك عقب توليها فى فبراير 2014 عقب فرار الرئيس الموالى لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.

أ ش أ

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