رئيسة الشرطة فى أوكرانيا تستقيل بسبب ضغوط حكومية

قالت مديرة الشرطة فى أوكرانيا أنها استقالت من منصبها وذلك بعد قضائها عام فى صراع على تطهير الجهاز.

وقالت كاتيا ديكانوديز فى حوار للتليفزيون نقلته قناة “إيه بى سي” الإخبارية، إنها كانت تقوم فى إدارة الشرطة بحملة للتطهير ولكنها لم تكن تملك الصلاحيات “لإحداث تغيير كبير.”

وعبرت ديكانوديز عن أسفها للضغوط التى مارستها الحكومة عليها بالإضافة إلى أعضاء البرلمان الذين “تدخلوا” فى عمل الشرطة ولوقف خطط الإصلاح.

يشار إلى أن أحد العهود التى قطعتها الحكومة الأوكرانية على نفسها هى التطهير وذلك عقب توليها فى فبراير 2014 عقب فرار الرئيس الموالى لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.

أ ش أ