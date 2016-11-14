بالفيديو..نقيب الصحفيين: قدمنا قائمة بـ27 صحفى للجنة العفو الرئاسي

قال يحي قلاش نقيب الصحفيين: “إن النقابة قدمت قائمة تضم 27 صحفى، إلى لجنة العفو الرئاسي، والتى يرأسها الدكتور أسامه الغزالى حرب”، وأضاف: فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج “مانشيت القرموطي”، أن 27 صحفى محبوسين بعضهم صدر ضده أحكام نهائية، منهم صحفيين ينتمون إلى الإخوان”، واستطرد: “هناك 14 صحفى من الـ 27 أعضاء نقابة مشتغلين، و13 صحفى المتبقين متدربين، كانوا يعملوا فى الصحف، كما تمإارسال نسخة من القائمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان”.

وأكد الـ قلاش، فيما يخص الأزمات التى تعاني منها بعض المؤسسات الصحفية، بعد تعويم الجنيه، وارتفاع الأسعار، أن هناك مؤسسة صحفية كبرى تابعة للدولة، مهددة بالإغلاق، لأن مستلزمات الإنتاج زادت 250 مليون جنيه فى العام، وفيما يتعلق بالبشر فهم يعانون من مشكلات كبرى بسبب الأجور، ولم يعد لديهم قدرة على التحمل فأجورهم غير مرضية، وأصبحوا من معدومى الدخل.

قال قلاش، فيما يتعلق بتراجع توزيع الصحف الصحفى، فى مصر، أن عملية التوزيع تراجعت بشكل كبير، فهناك 75 صحفية توزع أقل من مليون نسخة يوميًا، وهذا رقم ضئيل جدًا عما كانت عليه الصحف من قبل.

وأضاف، فيما يخص انتخابات الصحفيين على مقعد النقيب، وترشحه مرة ثانية، “أن هذا الأمر سابق لأوانه، ولم أحسم قرار ترشحي من عدمه، وأنا مستمر فى خدمة الصحفيين من أى موقع.

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