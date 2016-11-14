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وزير الصحة: لا زيادة فى أسعار اللبن المدعم

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وزير الصحة: لا زيادة فى أسعار اللبن المدعم وزير الصحة: لا زيادة فى أسعار اللبن المدعم

الدكتور أحمد عماد الدين راضيى، وزير الصحة والسكان

نفى الدكتور أحمد عماد الدين راضيى، وزير الصحة والسكان، أي زيادة في اللبن المدعم، والمسعر جبريًا، مؤكدًا أن الألبان مازالت تباع، بسعر ٥ جنيهات للعبوات، عمر أقل من ٦ أشهر، والأكثر من ٦ أشهر، تباع ب ٢٦ جنيه، فى وحدات الرعاية الصحية الأساسية، بواقع 1008 منفذ موزعة على أنحاء الجمهورية، ويتم صرف الألبان شبيهة الأم من خلالها، وبكميات وفيرة وبتخزين آمن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه نظرًا لارتفاع ، ولجشع بعض الشركات العالمية والمستوردة لألبان الأطفال، واستغلالًا للأزمة لتحقيق مكاسب طائلة، فأن وزارة الصحة والسكان تهيب بالمواطنين عدم شراء تلك الألبان من الصيدليات والتوجه لمنافذ الوزارة.، وأكد أنه في حاله وجود أي شكوى، ضرورة التوجة بسرعة الاتصال بخط شكاوى الوزارة لتحديد أسم المنفذ محل الشكوى.

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