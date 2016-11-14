الرقابة الإدارية تشن حملة تفتيشية علي الأسواق في بني سويف‎

شنت هيئة الرقابة الإدارية في بني سويف، اليوم الإثنين، برئاسة عضو مكتب الهيئة، حملة على عدد من المحال التجارية والسوبر ماركت بدائرة بندر بني سويف؛ لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار وضمان جودة المنتجات المعروضة على المواطنين.

وسحبت الحملة عينات من كميات من الأرز والأغذية داخل عدد من السوبر ماركت في مدينة بني سويف؛ لفحصها وتحليها وبيان مدى سلامتها صحيًا، بالإضافة إلى فحص أوزان السلع الغذائية المعروضة من أرز وسكر وزيت، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة من عدمه.

وتابعت الحملة التي شاركت بها الرقابة التموينية في مديرية التموين، وقسم الأغذية بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، منافذ بيع السلع الغذائية ومحلات البقالة في مدينة بني سويف بينها الشركة المصرية لتجارة السلع، لفحص المنتجات ومدى الالتزام بالأسعار وخاصة السكر.