أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الرقابة الإدارية تشن حملة تفتيشية علي الأسواق في بني سويف‎

Google+ Print
الرقابة الإدارية تشن حملة تفتيشية علي الأسواق في بني سويف‎ الرقابة الإدارية تشن حملة تفتيشية علي الأسواق في بني سويف‎

شنت هيئة الرقابة الإدارية في بني سويف، اليوم الإثنين، برئاسة عضو مكتب الهيئة، حملة على عدد من المحال التجارية والسوبر ماركت بدائرة بندر بني سويف؛ لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار وضمان جودة المنتجات المعروضة على المواطنين.

وسحبت الحملة عينات من كميات من الأرز والأغذية داخل عدد من السوبر ماركت في مدينة بني سويف؛ لفحصها وتحليها وبيان مدى سلامتها صحيًا، بالإضافة إلى فحص أوزان السلع الغذائية المعروضة من أرز وسكر وزيت، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة من عدمه.

وتابعت الحملة التي شاركت بها الرقابة التموينية في مديرية ، وقسم الأغذية بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، منافذ بيع السلع الغذائية ومحلات البقالة في مدينة بني سويف بينها الشركة المصرية لتجارة السلع، لفحص المنتجات ومدى الالتزام بالأسعار وخاصة السكر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات