غدًا .. حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بحضور حلمي النمنم وزير الثقافة وعدد من الوزراء والدبلوماسيين العرب والأجانب تُفتتح غدا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي؛ حيث يبدأ توافد الضيوف المصريين والعرب والأجانب منذ السادسة مساء وفي تمام الساعة السابعة مساء تبدأ مراسم الحفل بعزف السلام الجمهوري ثم تُلقي مذيعه الحفل كلمة ترحيب بضيوف الدورة المهداة للفنان الكبير محمود عبد العزيز وتدعو الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان و د. ماجده واصف رئيس المهرجان للصعود إلى خشبة المسرح ثم يُدعى حلمي النمنم وزير الثقافه لافتتاح الدوره الجديده للمهرجان، والمشاركة في استقبال الشخصيات المكرمه ولجان التحكيم .

وبعدها تُقدم الفقرة الفنية التي تحمل عنوان ” صوت السينما” غناء نسمة محجوب وإعداد موسيقي أحمد طارق يحيي وديكور محمد غرباوى وأزياء مروة عودة والإضاءة ياسر شعلان والمخرج المنفذ علاء فهمي .

ومع الساعة السابعة والربع مساء يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزه فاتن حمامه للتميز وهم : المخرج الالماني كريستيان بتزولد، المخرج الصيني جيا زان كيه؛ حيث تتولى دكتورة شن المستشارة الثقافية الصينية في القاهرة جائزة تكريمه والنجم المصري أحمد حلمي ثم تلتقط للجميع صورة تذكارية قبل عودتهم إلى أماكنهم ليتم الاعلان عن أسماء الفائزين بجائزة فاتن حمامة التقديرية :

محمد خان ، الذي يتسلم جائزته نجله حسن خان وكريمته نادين خان ، المخرج المالي الشيخ عمر سيسوكو ، المنتج الفلسطيني حسين القلا بينما يتم الإعلان عن تأجيل تكريم الفنان يحيي الفخراني إلى حفل الختام لسفره إلي الخارج وبعد الصورة التذكارية يتم تقديم مسؤولي البرامج الموازية : د. محسن التوني وسعد هنداوي مدير مسابقه سينما الغد الثالثه للأفلام القصيرة ولجنة التحكيم ، ومحسن ويفي وأحمد حسونة مدير أسبوع النقاد ولجنة التحكيم، بالإضافة إلى مسعد فودة نقيب السينمائيين وسيد فؤاد مدير برنامج آفاق السينما العربية ودعوة أعضاء لجنة تحكيم آفاق السينما العربية والتنويه إلى حضور أعضاء بقية اللجان في حفل الختام وبعد الصورة التذكارية يتم تقديم لجان التحكيم الدولية .

ومع دقات الثامنة مساء يتم دعوة أسرة فيلم “يوم الستات” ، الذي يُشارك في المسابقة الرسمية ، حيث يصعد فريق الفيلم إلى خشبة المسرح لتحيه الحاضرين، وينضم للفريق محمود حميدة ليلتقط الجميع الصورة التذكارية قبل بدء الاستراحة التي يعقبها عرض الفيلم .