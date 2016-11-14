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ضبط جنائى هارب من حكم بالمؤبد بالوايلى

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ضبط جنائى هارب من حكم بالمؤبد بالوايلى ضبط جنائى هارب من حكم بالمؤبد بالوايلى

أرشيفية

كتب: أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بحملة أمنية استهدفت محيط محكمة شمال القاهرة لضبط الخارجين عن القانون حيث تمكن ضباط الوحدة من ضبط صالح م 38 عاما عاطل و مقيم بدائرة الساحل ، مسجل خطر فئة “ج” سرقات عامة ، وسابق اتهامه فى 27 قضية و بالكشف الفنى علية تبين أنه مطلوب التنفيذ علية فى القضايا االآتية :-

- جنايات المعادى مخدرات و المقضى فيها غيابيا بالسجن المؤبد .

- و مخدرات بالمعادى و المقضى فيها حضوريا بالحبس 6 شهور .

- و الضرب بالساحل و المقضى فيها غيابيا بالحبس سنة .

- و ضرب بالساحل و المقضى فيها غيابيا بالحبس 6 شهور .

- و سلاح أبيض بالساحل و المقضى فيها غيابيا بالحبس شهرين .

و بمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضدة قام بإصابة نفسه بجروح بالرقبة و الرأس باستخدام سلاح أبيض “شفرة موس” كان يحتفظ بها بفمه ، أثناء ضبطة .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبلة و تم تحرير المحضر اللازم فى هذه الواقعه .

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