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الأهلى يبدأ تسويق "مواهب" الناشئين على طريقة ميسي

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الأهلى يبدأ تسويق "مواهب" الناشئين على طريقة ميسي الأهلى يبدأ تسويق "مواهب" الناشئين على طريقة ميسي

>كتب رمضان حسن

وضع قطاع الناشئين بالنادي الأهلي برئاسة عادل طعيمة خطة مميزة لتسويق اللاعبين المواهب داخل الأندية الأوروبية في السنوات المقبلة، وذلك من خلال التعاقد مع راعى يقوم بهذه المهمة.

وقال عادل طعيمة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه طلب الجلوس مع محمود طاهر رئيس النادي لعرض هذه الفكرة عليه وتوقّع ان تلقي قبول وتأييد من الجميع داخل مجلس الادارة وأيضا بمختلف قطاعات الكرة.

وأوضح،أن الاهلي يرغب في السير علي درب أندية عالمية مثل برشلونة الذى تعاقد مع ميسي وهو فى سن الـ13 عاما قادما من نادي جراندولي الارجنتيني وأصبح حاليا واحدا من اعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وكشف طعيمة،عن أن راعي قطاع الناشئين المنتظر ان يتم التعاقد معه سيحصل علي نسبة من بيع أي لاعب لأي ناد أوروبي بموجب عقد يتم توقيعه مع القلعة الحمراء.


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