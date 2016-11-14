حملة لـ"الرقابة الإدارية" بأسوان على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها

أسوان – عبد الله صلاح

شنت هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، برئاسة العقيد عبد الحميد يسرى، وبالاشتراك مع مديرية الرى ومجلس مدينة أسوان، حملة اليوم الاثنين، على مخرات السيول، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار خلال فصل الشتاء.

واستهدفت الحملة مخرات السيول بمدينة أسوان، التأكد من جاهزيتها لاستقبال كميات المياه فى حالة حدوث أى طوارئ، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، وتفقد مسئولو الرقابة الإدارية بأسوان سد الإعاقة بمنطقة أبو الريش، فضلاً عن تفقد العديد من مخرات السيول فى مناطق متفرقة بالمدينة.

وكانت الرقابة الإدارية بأسوان شنت حملة على منافذ البيع، صباح اليوم الاثنين، للتأكد من توافر السلع الغذائية داخل المجمعات ومنافذ بيع السلع التموينية، والتأكد من الأسعار ومطابقتها للأسعار الفعلية بعيدًا عن استغلال وجشع التجار، ومواجهة السوق السوداء.