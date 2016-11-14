«أبو الغيط» والسفير السعودي يغادران إلى الرياض

غادر القاهرة مساء اليوم، أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ويرافقه السفير أحمد بن عبد العزيز قطان ،سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، متوجهين إلى الرياض فى إطار زيارات الأمين العام للجامعة للدول العربية.

وأنهى أبو الغيط، وقطان، إجراءات سفرهما على رحلة الخطوط السعودية، رقم 312 والمتجهة إلى الرياض، وتأتي زيارة أمين عام الجامعة العربية للمملكة العربية السعودية، فى إطار زياراته للدول العربية التى بدأها منذ تعيينه، حيث سيلتقى مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات، من بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز، لاستعراض أخر التطورات العربية، والإعداد لعدد من الفعاليات والقمم العربية الفترة القادمة من بينها القمة العربية الأفريقية.