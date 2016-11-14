خبير فلسطيني: إسرائيل اعتبرت فوز «ترامب» ضوء أخضر لاستكمال الاستيطان

قال الخبير في شؤون القدس، جمال جمعة، إن شرعنة البؤر الاستيطانية في القدس، سيؤدي لوضع اليد والاستيلاء على مئات الآلاف من الأراضي الفلسطينية الزراعية، لافتًا إلى أن معظم المستوطنات أقيمت على أراضي خاصة فلسطينية، وأن هذه البؤر الاستيطانية تحتل مراكز استراتيجية وليست عشوائية، وهذه البؤر وضعت على رؤوس الجبال ومناطق تسيطر على ينابيع المياه.

وأضاف جمعة، خلال لقائه، المذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن المشروع هو مكمل للهجمة الاستيطانية التي تتم في السنوات الأخيرة على الضفة الغربية والقدس، موضحًا أن إسرائيل تقوم بتغيير الخارطة السياسية والجغرافية للضفة الغربية للقضاء على منطقة الوجود الفلسطيني، والتطهير العرقي للعشرات من التجمعات السكانية.

وأشار جمعة، إلى أن إسرائيل اعتبرت أن فوز ترامب بالرئاسة، بمثابة ضوء أخضر لاستكمال المشروع الاستيطاني على الأرض.