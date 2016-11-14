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ننشر تفاصيل انطلاقة قناة «صوت الشعب».. وبرنامج توك شو قريبًا‎

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ننشر تفاصيل انطلاقة قناة «صوت الشعب».. وبرنامج توك شو قريبًا‎ ننشر تفاصيل انطلاقة قناة «صوت الشعب».. وبرنامج توك شو قريبًا‎

الإعلامي خالد مهني رئيس قطاع الأخبار

كتبت- إنجي لطفي

قال الإعلامي خالد مهني رئيس قطاع الأخبار، إن قناة صوت الشعب ستشهد انطلاقة جديدة من خلال استحداث خريطة برامجية جديدة، وفريق تحرير، ولوجو جديد، وجاري الاستقرار على الشكل النهائي للقناة.

وأضاف مهني في تصريحات لـ ONA: أن التصور الجديد للقناة متمثل في الاعتماد عليها في البث المباشر للتغطية للأحداث الجارية، كما يجري التحضير لبرنامج إخباري توك شو قريبًا، وحاليًا يتم إصلاح وصيانة استديو (2) للاستعانه به في انطلاقة القناة الجديدة لـ صوت الشعب وفي برنامج صباح الخير يامصر.

وعن تفاصيل برنامج التوك شو الجديد، أكد أن البرنامج سيبث الطاقة الإيجابية بعكس برامج التوك شو التي تصدر الطاقة السلبية، ومقرر بثه على شاشة صوت الشعب بالاشتراك مع القناة الأولى ولكن بعد التفاوض مع رئيس اتحاد ورئيس التلفزيون.

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أونا

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