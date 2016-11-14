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السورية «رويدا عطية» تكشف حقيقة انفصالها عن خطيبها

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السورية «رويدا عطية» تكشف حقيقة انفصالها عن خطيبها السورية «رويدا عطية» تكشف حقيقة انفصالها عن خطيبها

الفنانة السورية رويدا عطية

نفت الفنانة السورية رويدا عطية، خبر انفصالها عن خطيبها الفنان إسماعيل مناسترلي، مؤكدةً أن صفحتها تعرضت للسرقة.

وكتبت رويدا على «فيس بوك» قائلة: “طيب وبعدين مع الهكر وقله التهذيب انتبهو اصدقائي صفحتي على فيس بوك مسروقه و أي خبر أو أي صوره ما حتكون مني شخصيًا وحتى دخلت بروفايلي هون بصعوبه”.

وكانت مواقع إلكترونيّة تناقلت خبر إنفصالهما إستنادًا إلى ما ورد عبر صفحتها والتي جاء فيها: “شاركنا كن فرحتنا وكنّا ثنائي شغل مواقع السوشيال ميديا، حبّيتونا نجمة ونجم، وتمنيتو لى أن السعادة المطلقة، بس القسمة والنصيب دايمًا عند رب العباد، ولهيك قررنا نكون أخوات وأصدقاء وولاد بلد. وكلّ واحد منا بيتمنى للتاني الحياة السعيدة، والنجاح المتواصل، مع كل المحبة الكن”.

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