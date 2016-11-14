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بعثة إسبانية تعثر على مومياء فرعونية فى البر الغربى بالأقصر

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بعثة إسبانية تعثر على مومياء فرعونية فى البر الغربى بالأقصر بعثة إسبانية تعثر على مومياء فرعونية فى البر الغربى بالأقصر

مومياء فرعونية

 

عثرت بعثة آثار إسبانية في ، على مومياء داخل تابوت خشبي ملون، يعود إلى الفترة بين عامي 1075، و664 قبل الميلاد، وذلك في أعمال تنقيب جنوب مصر.

وقالت وزارة الآثار المصرية، إن “البعثة الإسبانية العاملة في البر الغربي لمدينة الأقصر، جنوب مصر، عثرت على مومياء “في حالة جيدة جداً”، داخل مقبرة فرعونية تعود إلى الفترة بين عامي 1075، و664 قبل الميلاد”.

ووفقاً لبيان الوزارة، فقد عُثر على المومياء ملفوفة بالكتان المخلوط بالجبس، أو ما يطلق عليه “الكرتوناج”، داخل تابوت خشبي ملون ومدفونة بالقرب من معبد يعود إلى فترة الملك المحارب “تحتمس الثالث”.

كما قالت الوزارة، إن المقبرة قد تعود لشخص من النبلاء يدعى (آمون رع نف) حامل لقب “خادم الملك”، وقالت مريم سيكو ألفاريز، رئيسة الفريق الأثري الإسباني، “إن المومياء مزينة “بكثير من النقوش الملونة التي تجسد رموزًا دينية تعود إلى مصر القديمة، مثل الآلهة “نفتس”، وهي تنشر جناحيها إلى جانب أبناء الإله حورس الأربعة”.

وتشير الأدلة المبدئية للتحنيط في مصر القديمة، إلى أن ممارسة طقس لف جثث الموتى للحفاظ عليها بعد الوفاة، يعود إلى فترة 4500 قبل الميلاد، هذا وتزخر مدينة الأقصر، الواقعة على ضفتي نهر النيل، بالكثير من المعابد والمقابر المبنية في عصور الفراعنة، كما تعتبر المدينة موقعًا رئيسيًا لقطاع السياحة في مصر، والذي تأثر نتيجة حالة انعدام الاستقرار السياسي والعنف منذ ثورة عام 2011، والتي أسفرت عن الإطاحة بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

 

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