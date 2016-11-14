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التحالف الدولى ينفذ 43 طلعة جوية ضد داعش بنينوى العراقية

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التحالف الدولى ينفذ 43 طلعة جوية ضد داعش بنينوى العراقية التحالف الدولى ينفذ 43 طلعة جوية ضد داعش بنينوى العراقية

طيران التحالف الدولي _ أرشيفية

نفذ طيران التحالف الدولى 43 طلعة جوية فى قطاع عمليات نينوى ضد مواقع تنظيم (داعش) الإرهابى لإسناد القوات البرية العراقية اليوم الاثنين، أسفرت عن قتل العديد من الإرهابيين وتدمير مخابئ وأسلحة وسيارات مفخخة ومفارز “هاون” وقطع عدد من طرق إمدادات التنظيم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية نصير نورى فى تصريح صحفى، إلى أنه تم تنفيذ 27 طلعة جوية فى نينوى أمس تم خلالها قتل أكثر من 40 إرهابيًا فى منطقة “تلكيف” شمال الموصل وتدمير أسلحة ومفارز هاون وسيارات مفخخة ومواقع قتالية للتنظيم.

ودمرت طائرات “سوخوي” العراقية رتلاً لسيارات “داعش” شرق قضاء “عانه” غربى محافظة الأنبار، وقتلت عددًا من الإرهابيين بينهم ثلاثة سوريين .. كما قصف طيران الجيش أهدافًا فى أطراف مدينة الموصل وفق معلومات استخبارية بتجمع إرهابيين حاولوا مهاجمة القوات البرية بالمدينة وتدمير مواقع تصنيع العبوات الناسفة والسيارات المفخخة.

وقال قائد عمليات “قادمون يانينوى” الفريق عبد الأمير رشيد يارالله – فى بيان صحفى للعمليات العسكرية اليوم الاثنين، إن القوات العراقية المشتركة عملية تحرير الموصل، حيث قامت قوات الشرطة الاتحادية بالمحور الجنوب الغربى بعمليات تمشيط وتطهير المبانى والطرق من العبوات الناسفة.

وفى المحور الجنوبى الشرقي، واصلت قوات الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث بالفرقة الأولى عمليتها بأحياء الانتصار وجديدة المفتى والسلام ويونس السبعاوى ومستمرة بتطهير الطرق والمبانى واستكمال تطهير حى الشيماء وحررت قريتى النايفة والتوفيقية شمال نهر الزاب الكبير جنوب شرقى الموصل.

وفى المحور الشرقي، استمرت قوات “مكافحة الإرهاب” فى عملية تطهير أحياء عدن والبكر والذهبى بعد تحرير القادسية الثانية والأربجية وكركوكلى بالكامل .. كما واصلت قوات الفرقة 16 عمليات تطهير المناطق المحررة بالمحور الشمالي.

وحررت قوات “الحشد الشعبي” بالمحور الغربى قرى تل ركراك وتل سروال ونزازة وأم حجر العليا غرب الخط الاستراتيجي، وواصلت قوات السلاح تطهير المناطق المحررة وتأمين الطريق مابين تقاطعى “الحضر” إلى “عداية” غرب الموصل.

أ.ش.أ

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