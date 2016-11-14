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عمرو الشوبكى: حكم تصعيدى نائبا رسالة لأخذ الحق بالقانون لا بالصوت العالى

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عمرو الشوبكى: حكم تصعيدى نائبا رسالة لأخذ الحق بالقانون لا بالصوت العالى عمرو الشوبكى: حكم تصعيدى نائبا رسالة لأخذ الحق بالقانون لا بالصوت العالى

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور عمرو الشوبكى أستاذ العلوم السياسية ونائب دائرة الدقى والعجوزة، إنه كان يتمنى تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعيده نائبا، بمجرد صدور الحكم، موضحاً أننا أمام صفحة ومرحلة جديدة تتفق مع الدستور، وأن مجلس النواب سيد قراره، ورسالة أمل أمام كل مواطن بأن حقه سيحصل عليه بالقانون والدستور وأمام القضاء، وليس بالصوت العالى أو الشتائم، وفى النهاية الحقوق ترجع لأصحابها بالقانون.

وأوضح الشوبكى خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الجلسة العامة ستنعقد لاعتماد قرار تنفيذ الحكم بتصعيده الصادر من محكمة النقض، مشيراً إلى أنه لم يبتعد عن البرلمان وقضاياه طوال الفترة الماضية بحكم تخصصه واهتمامه بملفات التعليم.

وأكد أنه يؤيد القرارات الاقتصادية الأخيرة لأنها تصب فى الصالح العام، مشدداً على ضرورة عمل على تفعيل الضرائب التصاعدية على الأثرياء وتعويض محدود الدخل، لافتاً لى أن سحب الثقة من الحكومة بدون وضع معايير جديدة لاختيار الحكومة غير مفيد حالياً.


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