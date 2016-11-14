بالصور .. الأهالي يكرمون رجال الشرطة بمركز شرطة أولاد صقر

الشرقية - فتحية الديب

قام العشرات من التنفيذين بمدينة أولاد صقر، بالشرقية، ومعهم عدد من أبناء المدينة، اليوم، بالتوجه إلي مركز شرطة أولاد صقر، حاملين الأعلام المصرية، لتوجيه الشكر والتحية لضباط المركز علي جهودهم وتفانيهم في العمل، وعودة الإنضباط الأمني للمدينة.

وشارك في عملية تكريم الضباط رئيس مدينة أولاد صقر، ومدير الإدارة التعليمية وجميعة الإمام مالك الخيرية، ورابطة شباب بني حسن.

وقال" علي الوزير" إبن مدينة أولاد صقر، إنه تم تكريم العميد ياسر أمان مأمور المركز والنقيب مصطفي بليغ رئيس مباحث المركز وجميع الضباط والأفراد، حيث شمل التكريم فقرات الغنائية وإلقاء الأشعار من طلاب إدارة أولاد صقر أمام بوابة مركز الشرطة مما لاقى إعجاب المارة من المواطنين .

كما ألقى الشاعر " فتحى الجندى "قصيدة فى حب مصر والسيسى لأول مرة فى الحفلة وكانت القيادات الأمنية أبدت إعجابها بهذا التكريم.

وقال عدد من الأهالي أن التكريم نبع من حب أبناء أولاد صقر، لرجال الشرطة،وخاصة بعد ضبط التشكيلات العصابية التي تروع أمانهم وجهودهم في كشف غموض مقتل ابن قرية الشوافين خلال 24 ساعة.