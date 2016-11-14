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بالصور.. مستشار التعليم العالى البريطانى يزور جامعة المنصورة

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بالصور.. مستشار التعليم العالى البريطانى يزور جامعة المنصورة بالصور.. مستشار التعليم العالى البريطانى يزور جامعة المنصورة

>الدقهلية - شريف الديب

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس  جامعة المنصورة والدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب البروفسير جون مكجفرن مستشار التعليم العالى البريطانى، سحر خميس رئيس البرامج التعليمية بالمركز الثقافى البريطانى بالقاهرة، لبحث سبل وآليات تدويل وحوكمة التعليم العالى.

 

بحضور الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، والدكتورة أسماء مصطفى عميد كلية التربية، والدكتورة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة، والدكتورة عزة إسماعيل عميد كلية العلوم، والدكتور  حسام مصطفى المشرف على إدارة الوافدين، والدكتور محمد صلاح مدير مكتب العلاقات الدولية بخصوص.

 

وتناول اللقاء عرضا مختصرا من الدكتور أشرف عبد الباسط عن جامعة المنصورة والبرامج المميزة التى تقدمها والكليات المعتمدة والخدمات والمراكز الطبية والبحثية وأنظمة الجامعة الإلكترونية والخدمات والأنشطة التى تقدمها الجامعة للطلاب المصرين والوافدين والاتفاقيات مع مختلف الجامعات المحلية والدولية وبعض الجوائز التى حصل عليها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكذلك تصنيف الجامعة المتقدم.

 

وأبدى البروفسير جون مكجفرن سعادته بالحضور لجامعة المنصورة وفتح مجالات التعاون وتبادل الخبرات فى مختلف النواحى العلمية والبحثية وتبادل الحوار مع الحضور وأثنى على البرامج التعليمية المتميزة بالجامعة، كما تمت مناقشة إمكانية زيادة التعاون مع الجانب البريطانى فى برنامج نيوتن مشرفه وقيام الجامعات البريطانية بالمساهمة فى الأبحاث التى تتم بالمراكز البحثية بجامعة المنصورة.

 

 

 

 


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