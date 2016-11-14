الاتحادية العليا تحكم بحبس 3 مدانين بالانتماء لتنظيم إرهابي محظور

أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة احكاما في ثلاث قضايا إرهابية حيث قضت بمعاقبة ع. خ. ب إماراتي الجنسية بالسجن لمدة 10 سنوات ووضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة وذلك بعد إدانته بالانتماء لتنظيم سري محظور وتولي منصب قيادي في التنظيم والمقضي بحله بحكم من المحكمة الاتحادية العليا.

كما حكمت المحكمة على ه.س.خ.ع.ش إماراتي الجنسية بالسجن لمدة 7 سنوات بعد إدانته بالانتماء للتنظيم وإدارة احد مكاتب التنظيم بالدولة والترويج لنشر أفكاره.

وفي الحكم الثالث حكمت بمعاقبة س.ح.ع.ش، عربي الجنسية بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من تهمة كتابة شعارات ورسوم خاصة بتنظيم ارهابي وكتابة جمل مسيئة لمسؤولين بالدولة وشعارات اخرى على الجدران وفي الانفاق تروج لأفكار تنظيم داعش الإرهابي.